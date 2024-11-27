x
27 ноября 2024
|
последняя новость: 10:08
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 ноября 2024
|
27 ноября 2024
|
последняя новость: 10:08
27 ноября 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Предварительные итоги: около 3000 зданий на севере повреждены во время войны

Минобороны
Война с "Хизбаллой"
Хизбалла
время публикации: 27 ноября 2024 г., 09:56 | последнее обновление: 27 ноября 2024 г., 10:00
Предварительные итоги: около 3000 зданий на севере повреждены во время войны
David Cohen/Flash90

Опубликованы предварительные подсчеты ущерба, нанесенного длительными ракетными обстрелами и нападением ударных БПЛА из Ливана населенным пунктам на севере Израиля. Данные представил отдел "Офек Цфони" ("Северный горизонт") при министерстве обороны.

В населенных пунктах на севере страны были повреждены 2874 здания. 841 здание было повреждено сильно или в средней степени, что потребует сноса и последующего восстановления домов.

Больше всего пострадала Кирьят-Шмона, где ракетными и минометными обстрелами были повреждены 382 здания, 73 из них получили сильный ущерб или ущерб средней степени.

Далее в этом "рейтинге" находятся Шломи, Нагария, Манара и Метула. Самый тяжелый ущерб понесли Кирьят-Шмона и Манара, далее следуют Штула, Нагария и Зарит.

По окружным советам статистика ущерба такова: в окружном совете Мате-Эшер были повреждены 617 зданий, далее следует Маале-Йосеф (530), Верхняя Галилея (300), Маром-Галиль (115), Меваот а-Хермон (91). В Кфар-Аджар повреждены 16 строений.

Из общего количества поврежденных строений 1669 – жилые дома, 213 – общественные здания, 104 промышленных объекта и 150 сельскохозяйственных зданий.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 ноября 2024

Дом в Хайфе, в который попала ракета, непригоден для жизни и будет снесен
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 ноября 2024

Палестинские источники: ракета, запущенная из Ливана, попала в дом в Туль-Кареме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 ноября 2024

Ракета "Хизбаллы" попала в здание синагоги в Хайфе. Видео
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 14 ноября 2024

Рыцарская крепость Атерет пострадала в результате прямого попадания ракеты