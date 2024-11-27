Предварительные итоги: около 3000 зданий на севере повреждены во время войны

Опубликованы предварительные подсчеты ущерба, нанесенного длительными ракетными обстрелами и нападением ударных БПЛА из Ливана населенным пунктам на севере Израиля. Данные представил отдел "Офек Цфони" ("Северный горизонт") при министерстве обороны.

В населенных пунктах на севере страны были повреждены 2874 здания. 841 здание было повреждено сильно или в средней степени, что потребует сноса и последующего восстановления домов.

Больше всего пострадала Кирьят-Шмона, где ракетными и минометными обстрелами были повреждены 382 здания, 73 из них получили сильный ущерб или ущерб средней степени.

Далее в этом "рейтинге" находятся Шломи, Нагария, Манара и Метула. Самый тяжелый ущерб понесли Кирьят-Шмона и Манара, далее следуют Штула, Нагария и Зарит.

По окружным советам статистика ущерба такова: в окружном совете Мате-Эшер были повреждены 617 зданий, далее следует Маале-Йосеф (530), Верхняя Галилея (300), Маром-Галиль (115), Меваот а-Хермон (91). В Кфар-Аджар повреждены 16 строений.

Из общего количества поврежденных строений 1669 – жилые дома, 213 – общественные здания, 104 промышленных объекта и 150 сельскохозяйственных зданий.