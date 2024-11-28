Защита от угонщиков подорожает: Pointer повышает цены на 6%

Компания Pointer, специализирующаяся на отслеживании автомобилей на случай угона, уведомила своих абонентов, что с 1 января 2025 года стоимость абонемента вырастет на 6%.

Причина повышения цен – резкий рост нагрузки на компанию в связи с увеличением количества автоугонов, инфляция и повышение НДС на 1%, которое уже будет заложено в новую цену.

Компания "Итуран", основной конкурент Pointer, сообщила о повышении цен на 1% в связи с увеличением НДС.