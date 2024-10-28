На решение кризиса системы патронажного ухода в "Клалит" БАГАЦ дал еще две недели

БАГАЦ дает государству и больничной кассе "Клалит" еще две недели на решение кризиса в сфере страхования патронажного ухода ("битуах сиуди"). Если решение не будет найдено, компенсации застрахованным будут сильно сокращены, сообщает в понедельник, 28 октября, экономическое издание "Калькалист".

Напомним, год назад больничная касса "Клалит" подала иск против государства, требуя позволить ей заключить соглашение со страховой компанией "Менора" по обслуживанию полисов страхования патронажного ухода.

"Менора" обслуживает коллективные страховки патронажного ухода в трех других больничных кассах, и чтобы не допустить монополии, государство не идет на этот шаг. Следует отметить, что коллективная страховка "Клалит" превышает по объему коллективные страховки трех других касс вместе взятых.

Однако последний тендер по выбору компании для страхования патронажного ухода, проведенный больничной кассой "Клалит", завершился безрезультатно, поскольку ни одна страховая компания не подала заявку на участие в нем.

Страхователи не стали участвовать в тендере даже не смотря на то, что от них требовалось только оперативное обслуживание клиентов, без какого-либо страхового риска для себя.

В случае, если до 1 января 2025 года не будет найдено решение, включение новых членов кассы в страхование патронажного ухода будет прекращено, а выплаты тем клиентам, которые уже застрахованы, начнут резко сокращаться по мере исчерпания страхового фонда.