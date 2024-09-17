Больничная касса "Клалит" просит БАГАЦ о срочном заседании по иску против государства

Министерство финансов, министерство здравоохранения и управление по надзору за рынком капитала должны были до сегодняшнего дня предоставить Высшему суду справедливости информацию о решении кризиса в сфере страхования патронажного ухода, однако получили отсрочку до 16 октября.

В связи с этим больничная касса "Клалит", подавшая иск в БАГАЦ против государства по данному поводу, обратилась к судьям с просьбой назначить экстренное совещание и разрешить ей начать переговоры со страховой компанией "Менора", занимающейся обслуживанием коллективных страховок патронажного ухода в трех других больничных кассах.

Следует отметить, что коллективная страховка "Клалит" превышает по объему коллективные страховки трех других касс вместе взятых.

Напомним, что последний тендер по выбору компании для страхования патронажного ухода, проведенный больничной кассой "Клалит", завершился безрезультатно, поскольку ни одна страховая компания не подала заявку на участие в нем.

Страхователи не стали участвовать в тендере даже не смотря на то, что от них требовалось только оперативное обслуживание клиентов, без какого-либо страхового риска для себя.

В случае, если до 1 января 2025 года не будет найдено решение, включение новых членов кассы в страхование патронажного ухода будет прекращено, а выплаты тем членам, которые уже застрахованы, начнут резко сокращаться по мере исчерпания страхового фонда.