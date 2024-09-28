Компании Wizz Air и Air France приостановили полеты в Израиль

Самолеты компании Wizz Air, направлявшиеся в Израиль, вернулись в пункт назначения после нескольких часов полета.

"В связи с эскалацией напряженности в регионе компания приостанавливает полеты в Израиль на следующие 48 часов", – заявили в Wizz Air.

Компания Air France также объявила о приостановке рейсов в Израиль.

Европейское управление авиаперевозок рекомендует приостановить полеты в Израиль и Ливан до конца октября.