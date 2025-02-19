x
19 февраля 2025
|
последняя новость: 21:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
19 февраля 2025
|
19 февраля 2025
|
последняя новость: 21:12
19 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Власти Метулы опротестовали в БАГАЦе решение правительства о возвращении жителей с 1 марта

Война с "Хизбаллой"
время публикации: 19 февраля 2025 г., 20:11 | последнее обновление: 19 февраля 2025 г., 20:11
Разрушения в Метуле
Yossi Zamir/Flash90

Местный совет Метулы обратился в БАГАЦ в связи с тем, что 1 марта истекает срок действия решения правительства №2624 об эвакуации жителей севера и оказания им помощи в оплате временного жилья. Власти Метулы требуют продлить помощь жителям поселка на аренду жилья до 1 июля.

В петиции, поданной в БАГАЦ, говорится, что около 70% домов в Метуле разрушены, и многим семьям некуда возвращаться. В связи с этим глава местного совета Дэвид Азулай добивается исключения Метулы из списка населенных пунктов, на которые распространяется постановление №2624.

В петиции указывается, что местному совету известно, что в январе 2025 года в правительстве обсуждалось исключение Метулы из постановления №2624, и, хотя представители поселка не были приглашены на это заседание, можно сделать вывод, что участники совещания понимали, что для Метулы необходимо сделать исключение. Кроме того, власти Метулы, самого северного населенного пункта Израиля, указывают, что ситуация в области безопасности до сих пор вызывает опасения.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Фото // 18 февраля 2025

ЦАХАЛ передает армии Ливана контроль над приграничными районами. Фоторепортаж
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 18 февраля 2025

Силы армии Ливана вошли в 11 деревень на юге страны
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 февраля 2025

ЦАХАЛ выходит из Ливана, но не полностью и сохраняя контроль над границей
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 февраля 2025

Со 2 марта школы на севере возвращаются к работе, но у родителей есть выбор