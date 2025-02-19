Власти Метулы опротестовали в БАГАЦе решение правительства о возвращении жителей с 1 марта

Местный совет Метулы обратился в БАГАЦ в связи с тем, что 1 марта истекает срок действия решения правительства №2624 об эвакуации жителей севера и оказания им помощи в оплате временного жилья. Власти Метулы требуют продлить помощь жителям поселка на аренду жилья до 1 июля.

В петиции, поданной в БАГАЦ, говорится, что около 70% домов в Метуле разрушены, и многим семьям некуда возвращаться. В связи с этим глава местного совета Дэвид Азулай добивается исключения Метулы из списка населенных пунктов, на которые распространяется постановление №2624.

В петиции указывается, что местному совету известно, что в январе 2025 года в правительстве обсуждалось исключение Метулы из постановления №2624, и, хотя представители поселка не были приглашены на это заседание, можно сделать вывод, что участники совещания понимали, что для Метулы необходимо сделать исключение. Кроме того, власти Метулы, самого северного населенного пункта Израиля, указывают, что ситуация в области безопасности до сих пор вызывает опасения.