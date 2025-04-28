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Экономика

Квентин Тарантино и Даниэла Пик купили участок земли на севере Тель-Авива

время публикации: 28 апреля 2025 г., 23:18 | последнее обновление: 28 апреля 2025 г., 23:18
Квентин Тарантино и Даниэла Пик купили участок земли на севере Тель-Авива
Photo by Arthur Mola/Invision/AP, File

Голливудский режиссер Квентин Тарантино, уже пять лет живущий в Израиле со своей женой Даниэлой Пик, приобрел земельный участок к в районе Тель-Барух на севере Тель-Авива.

Как сообщает 12-й канал ИТВ, супруги, сейчас арендующие жилье на площади Кикар а-Медина за 80 тысяч шекелей в месяц, заплатили за землю около 50 миллионов шекелей, что делает эту сделку одной из крупнейших на израильском рынке недвижимости за последний год.

Со ссылкой на риэлтора, организовавшую покупку, телеканал сообщает, что Тарантино и Пик намерены построить на участке особняк и растить в нем своих детей.

Площадь трех участков, которые будут объединены в один, 1600 квадратных метров. Правда на нем расположено старое здание, которое потребуется снести.

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