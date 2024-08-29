В ночь на 1 сентября: бензин дешевеет, обслуживание дорожает

В ночь на воскресенье, 1 сентября, стоимость литра бензина с октановым числом 95 снизится на 19 агорот и составит 7,29 шекеля за литр при самообслуживании. Стоимость обслуживания составит 24 агоры за литр – на две агоры больше, чем раньше.

В Эйлате бензин подешевеет на 16 агорот и его цена составит 6,23 шекеля за литр при самообслуживании. Стоимость обслуживания составит 20 агорот – на агору больше чем раньше.

Причины снижения стоимости бензина – падение цен на топливо в Средиземноморском бассейне и колебания курса доллара.