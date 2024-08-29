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Экономика

Эксперимент минтранса: водители, получавшие дотацию, сократили поездки на 10%

время публикации: 29 августа 2024 г., 07:21 | последнее обновление: 29 августа 2024 г., 07:21
Эксперимент минтранса: водители, получавшие дотацию, сократили поездки на 10%
Flash90. Фото: М.Вакнин

Анализ результатов эксперимента, проводившегося министерством транспорта совместно с компанией "Нетивей Аялон", показали, что водители, получавшие деньги за изменение привычек пользования автомобилем, сократили поездки на 10%.

Эксперимент проводился в период с 2020 по 2023 годы. В рамках эксперимента водители могли получить до 2000 шекелей в год.

Сопровождавшие эксперимент ученые отмечают, что денежный стимул повлиял как на количество поездок, так и на перенос времени выполнения поездок с часов-пик на часы меньшей загрузки дорог.

В ближайшее время минтранс намерен повторить эксперимент, поскольку значительная часть первого эксперимента пришлась на пандемию коронавируса, которая сама по себе сильно повлияла на ситуацию на дорогах.

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