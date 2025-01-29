Оборонный конгломерат из ОАЭ намерен инвестировать 10 млн долларов в израильскую компанию

EDGE, оборонный конгломерат из Объединенных Арабских Эмиратов, намерен приобрести 30% акций израильской компании "Айн Шлишит" (ThirdEye Systems) за 10 миллионов долларов. Об этом сообщило издание The Marker.

После того, как группа из Эмиратов проявила интерес, акции "Айн Шлишит" на Тель-Авивской бирже выросли в цене на 27%.

Эмиратский конгломерат, кроме этого, намерен вложить около 12 миллионов долларов в совместный с "Айн Шлишит" Центр исследований и разработок в ОАЭ, в котором 49% будут принадлежать израильской компании, а 51% EDGE.

Компания ThirdEye Systems была создана в 2020 году. Ее возглавляет генерал-майор в отставке Йедидья Яари. В 2021 году сайт NEWSru.co.il рассказывал о том, что во время операции "Страж стен" ЦАХАЛ использовал систему "Химера", разработанную "Айн Шлишит" при поддержке отдела разработки вооружений министерства обороны. Если раньше для тактической разведки использовались дроны, требовавшие специальной подготовки оператора, "Химера" позволяет делать то же самое с помощью мультикоптеров, которыми может управлять любой. При этом технологическое развитие последних лет позволило ThirdEye Systems использовать мощности ИИ непосредственно на мультикоптере, без необходимости в передаче информации на внешний компьютер для обработки. Это позволяет системе отслеживать множественные объекты одновременно, давая оператору панорамную картину происходящего и указывая на потенциальные цели.