Авиакомпания Ryanair начала продавать билеты в Израиль

Ирландская бюджетная компания Ryanair, приостановившая полеты в Израиль в начале войны, возвращается в Израиль в конце марта. На сайте авиакомпании началась продажа билетов на 31 марта и позднее.

Ожидается, что в конце марта вновь откроется Первый терминал международного аэропорта имени Бен-Гуриона, который обслуживал рейсы бюджетных авиакомпаний.

Кто уже летает в Израиль

Cамолеты авиакомпаний Fly Dubai, Etihad, Ethiopian Airlines, Tarom, HiSci, BlueBird, Tus, FlyOne, Georgian Airways, Smartwings, Cyprus Airways, "Узбекские авиалинии", Qanot Sharq, "Рэд Вингс", "Азимут" и Hinan Airlines не прекращали авиасообщение с Израилем даже во время войны.

С ноября по сегодняшний день в Израиль вернулись авиакомпании AZAL, Aegean, Air Europa, Wizz Air, LOT, Air Bulgaria, Air Seychelles и Air France.

Заявленное расписание возвращения авиакомпаний

29 января возобновляет полеты в Израиль авиакомпания Transavia.

1 февраля в Израиль возвращаются Lufthansa и ее "дочки" – Swiss Air, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings и ITA.

2 марта должна возобновить полеты в Израиль Air India.

31 марта вернется ирландская Ryanair

2 апреля вернется первая американская авиакомпания Delta Airlines и авиакомпания Air Baltic.

5 апреля возвращается British Airways.

1 июня возобновит полеты EasyJet.