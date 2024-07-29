Взимание НДС с чаевых в Израиле отложено до 1 января 2025

Налоговое управление опубликовало официальное сообщение, в котором подчеркнуло, что оперативный надзор за взиманием НДС с чаевых начнется с 1 января 2025 года и не будет осуществляться задним числом.

Данное решение было согласовано на встрече директора управления Шая Аароновича с представителями палаты налоговых консультантов, палаты аудиторов и объединения рестораторов.