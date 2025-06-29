Трамп заявил, что нашел "богатых американцев" для приобретения сети TikTok
Президент США Дональд Трамп заявил, что нашел "группу очень богатых людей" для приобретения американского департамента социальной сети TikTok, признав, что для этой сделки потребуется одобрение китайского руководства, сообщает в воскресенье, 29 июня, Financial Times.
Подробнее рассказать о покупателях он пообещал примерно через две недели. В апреле Financial Times сообщала, что Белый дом обсуждал возможную сделку о приобретении TikTok с группой американских инвесторов, включая Blackstone, Silver Lake и другие инвестиционные компании.
Напомним, что социальная сеть TikTok принадлежит китайской компании ByteDance. Администрация Белого дома добивается отделения американского департамента этой социальной сети и перехода его в руки американских граждан. Ранее компания Amazon подавала заявку на покупку деятельности TikTok в США.