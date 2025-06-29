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Экономика

Трамп заявил, что нашел "богатых американцев" для приобретения сети TikTok

Дональд Трамп
Соцсети
время публикации: 29 июня 2025 г., 20:18 | последнее обновление: 29 июня 2025 г., 20:22
Трамп заявил, что нашел "богатых американцев" для приобретения сети TikTok
AP Photo/Matt Slocum

Президент США Дональд Трамп заявил, что нашел "группу очень богатых людей" для приобретения американского департамента социальной сети TikTok, признав, что для этой сделки потребуется одобрение китайского руководства, сообщает в воскресенье, 29 июня, Financial Times.

Подробнее рассказать о покупателях он пообещал примерно через две недели. В апреле Financial Times сообщала, что Белый дом обсуждал возможную сделку о приобретении TikTok с группой американских инвесторов, включая Blackstone, Silver Lake и другие инвестиционные компании.

Напомним, что социальная сеть TikTok принадлежит китайской компании ByteDance. Администрация Белого дома добивается отделения американского департамента этой социальной сети и перехода его в руки американских граждан. Ранее компания Amazon подавала заявку на покупку деятельности TikTok в США.

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