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Экономика

Авиакомпании ЕС могут запретить взимать дополнительную плату за ручную кладь

Авиация
Европейский Союз
время публикации: 29 июня 2025 г., 11:08 | последнее обновление: 29 июня 2025 г., 11:08
Авиакомпании ЕС могут запретить взимать дополнительную плату за ручную кладь
AP Photo/Nam Y. Huh

Согласно новому правилу, которое может начать действовать уже в июле 2025 года, пассажирам разрешат бесплатно провозить одну ручную кладь размером до 100 см и личные вещи под сиденьем размером до 40×30×15 см, пишет BBC. Закон еще должен получить одобрение не менее 55% стран ЕС, но если его примут, он будет применяться ко всем рейсам внутри ЕС, а также к перелетам в и из Евросоюза.

Ранее бюджетные авиакомпании ЕС, включая EasyJet, Ryanair, Wizz и другие, часто устанавливали высокие доплаты за ручную кладь в зависимости от ее габаритов и веса. В ответ на это Министерство по правам потребителей Испании в ноябре 2024 года оштрафовало пять таких перевозчиков на 179 миллионов евро, назвав их политику "злоупотреблением". Это решение, а также давление со стороны организаций по защите прав пассажиров, подтолкнули ЕС к разработке более справедливых и единых правил провоза ручной клади. Новые меры стали частью широкой инициативы Европарламента по усилению прав путешественников. В рамках этих изменений также предлагается запретить авиакомпаниям брать плату за выбор мест для детей до 12 лет, чтобы семьи могли сидеть вместе без дополнительных расходов.

Хотя новые меры кажутся выгодными для пассажиров, их поддерживают не все. Представители авиаотрасли выступают против отмены сборов за ручную кладь, утверждая, что ее стоимость будет заложена в цену билета, что в итоге приведет к подорожанию перелетов для всех. Критики считают, что такие правила фактически заставят пассажиров брать ручную кладь, даже если она им не нужна, так как отказаться от включенной в билет услуги будет невозможно.

Экономика
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