Список стран, принимающих вакцинированных туристов без необходимости в карантине

На текущий момент правительство Израиля сообщило о трех странах, готовых принимать израильских туристов, прошедших вакцинацию, без необходимости в карантине.

Польша включила Израиль в свой "зеленый" список в конце минувшей недели. Кипр начнет пускать израильтян с 1 апреля (включая невакцинированных). Греция пускает вакцинированных туристов из Израиля, требуя при этом предъявления негативной проверки на коронавирус.

Однако помимо этих трех стран, для израильских туристов открыты и другие направления.

Так, в число стран, принимающих вакцинированных туристов, входят Эстония (необходимо предъявить сертификат о вакцинации на английском, русском или эстонском с указанием дат вакцинации, проводившей вакцинацию организации и типа вакцины), Грузия и Словения.

Расположенный в Атлантическом океане португальский архипелаг Мадейра принимает переболевших и вакцинированных туристов. Перед поездкой необходимо загрузить документ о вакцинации на английском языке на сайт madeirasafe.com.

Сейшельские острова принимают любых туристов (за исключением жителей ЮАР) без необходимости в карантине, требуя предъявления негативной проверки на коронавирус, сделанной менее чем за 72 часа до полета. От туристов требуется ношение масок, соблюдение социальной дистанции и других санитарных мер.

На американском континенте для вакцинированных и переболевших туристов открыт доступ в Эквадор, Белиз и Гватемалу.

С 18 мая откроет свои границы для иностранных туристов Исландия. С 1 июля для вакцинированных туристов откроется доступ на курортный остров Пхукет в Таиланде.

Отметим также, что многие страны устанавливают короткий карантин для прибывающих, до получения отрицательного результата теста.