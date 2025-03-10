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Наука и Хайтек

Илон Маск обвиняет в перебоях в работе X "масштабную кибератаку какой-то страны"

Кибербезопасность
Соцсети
время публикации: 10 марта 2025 г., 20:17 | последнее обновление: 10 марта 2025 г., 20:24
Илон Маск обвиняет в перебоях в работе X "масштабную кибератаку какой-то страны"
AP Photo/Kirsty Wigglesworth, Pool, File

Владелец социальной сети Х Илон Маск заявил, что сервис стал недоступен для множества пользователей из-за масштабной кибератаки.

"Произошла – и все еще продолжается – масштабная кибератака на Х, – заявил он в сообщении на платформе. – Нас атакуют каждый день, но сегодняшняя атака осуществляется с большими ресурсами, это либо крупная скоординированная группа, либо какая-то страна".

Напомним, пользователи по всему миру жалуются на внезапное отсутствие доступа к социальной сети X (бывший Твиттер) – за минувшие сутки произошли, как минимум, три масштабных сбоя.

Наука и Хайтек
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