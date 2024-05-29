"Рафаэль" представил в Бухаресте новейшую секретную разработку
время публикации: 29 мая 2024 г., 12:54 | последнее обновление: 29 мая 2024 г., 12:56
На проходящей в Бухаресте выставке вооружений Black Sea Defense & Aerospace 2024 израильский оборонный концерн "Рафаэль" представил свою новейшую разработку "Железное копье". В ее основе лежит доказавший свою эффективность "Железный купол".
Тактико-технические данные разработке на данном этапе засекречены, производитель обещает опубликовать их позже. "Железному копью" предстоит присоединиться к многоуровневой системе израильской ПВО, задействующей также ракеты "Хец" и "Праща Давида".
Среди других израильских разработок, представленных на выставке, – шестое поколение противотанковых ракет Spike и также разработанная специалистами "Рафаэль" система раннего оповещен
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