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"Рафаэль" представил в Бухаресте новейшую секретную разработку

время публикации: 29 мая 2024 г., 12:54 | последнее обновление: 29 мая 2024 г., 12:56
"Рафаэль" представил в Бухаресте новейшую секретную разработку
Flash90. Фото: Ц.Бен-Ами

На проходящей в Бухаресте выставке вооружений Black Sea Defense & Aerospace 2024 израильский оборонный концерн "Рафаэль" представил свою новейшую разработку "Железное копье". В ее основе лежит доказавший свою эффективность "Железный купол".

Тактико-технические данные разработке на данном этапе засекречены, производитель обещает опубликовать их позже. "Железному копью" предстоит присоединиться к многоуровневой системе израильской ПВО, задействующей также ракеты "Хец" и "Праща Давида".

Среди других израильских разработок, представленных на выставке, – шестое поколение противотанковых ракет Spike и также разработанная специалистами "Рафаэль" система раннего оповещен

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