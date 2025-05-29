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Экономика

Еврокомиссия начала следствие против четырех крупнейших порносайтов

время публикации: 29 мая 2025 г., 09:26 | последнее обновление: 29 мая 2025 г., 09:31
Еврокомиссия начала следствие против четырех крупнейших порносайтов
AP Photo/Virginia Mayo

Европейская комиссия объявила о начале расследования против четырех крупнейших интернет-сайтов с порнографическим контентом – Xvideos, PornHub, XNXX и Stripchat.

Еврокомиссия утверждает, что управляющие этими сайтами компании делают недостаточно для ограничения доступа несовершеннолетних к порноконтенту.

Расследование начато в рамках Закона о цифровых услугах, призванного дать властям ЕС инструменты для борьбы с киберпреступностью, кампаниями дезинформации, защиты детей в интернете и т.д.

В заявлении подчеркивается, что все четыре платформы для ограничения доступа детей использовали только кнопку-заявление "Мне исполнилось 18 лет", нажатие на которую не требует какой-либо дополнительной верификации.

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