Суд в США заблокировал "взаимные" пошлины Трампа

Федеральный суд по вопросам международной торговли составом из трех судей постановил, что Закон о чрезвычайных международных экономических полномочиях (IEEPA) не дает президенту США Дональду Трампу "безграничные" полномочия для введения пошлин для всего мира, которые президент ввел исполнительными указами в последние месяцы.

Согласно постановлению, действия Трампа "превышают любые полномочия, предоставленные президенту IEEPA для регулирования импорта посредством пошлин".

Белый дом уже заявил, что решение суда будет оспорено в апелляционной инстанции. Скорее всего в итоге вопрос будет решаться Верховным судом США.

Иск против "взаимных пошлин" Трампа был подан группой малых бизнесов, а также 11 генеральными прокурорами штатов.

Следует подчеркнуть, что речь идет только о пошлинах, введенных на основании IEEPA, в частности – о пошлине в 17% на израильские товары. Пошлины на конкретные товары или группы товаров, такие как сталь, алюминий, автомобили, остаются в силе.