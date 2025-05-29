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Экономика

Суд в США заблокировал "взаимные" пошлины Трампа

Импорт и экспорт
США
Дональд Трамп
время публикации: 29 мая 2025 г., 07:27 | последнее обновление: 29 мая 2025 г., 07:29
Суд в США заблокировал "взаимные" пошлины Трампа
AP Photo/Andrew Harnik

Федеральный суд по вопросам международной торговли составом из трех судей постановил, что Закон о чрезвычайных международных экономических полномочиях (IEEPA) не дает президенту США Дональду Трампу "безграничные" полномочия для введения пошлин для всего мира, которые президент ввел исполнительными указами в последние месяцы.

Согласно постановлению, действия Трампа "превышают любые полномочия, предоставленные президенту IEEPA для регулирования импорта посредством пошлин".

Белый дом уже заявил, что решение суда будет оспорено в апелляционной инстанции. Скорее всего в итоге вопрос будет решаться Верховным судом США.

Иск против "взаимных пошлин" Трампа был подан группой малых бизнесов, а также 11 генеральными прокурорами штатов.

Следует подчеркнуть, что речь идет только о пошлинах, введенных на основании IEEPA, в частности – о пошлине в 17% на израильские товары. Пошлины на конкретные товары или группы товаров, такие как сталь, алюминий, автомобили, остаются в силе.

Экономика
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