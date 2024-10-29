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Экономика

Работники принудительно пожертвуют в госбюджет два дня оздоровительных

время публикации: 29 октября 2024 г., 22:59 | последнее обновление: 29 октября 2024 г., 22:59
Работники принудительно пожертвуют в госбюджет два дня оздоровительных
Nati Shohat/Flash90

Всеобщая федерация профсоюзов ("Гистрадрут") дала согласие на удержание у работников стоимости двух дней оздоровительных выплат в рамках мер по консолидации государственного бюджета на 2025 год.

Изначально предполагалось, что будет удержан только один день оздоровительных, как это было сделано в 2024 году. Как сообщает портал ynet, удержание второго дня оздоровительных профсоюзное руководство обменяло на отказ министерства финансов от налогообложения фондов повышения квалификации.

Таким образом, работники госсектора недосчитаются 942 шекелей брутто годовых выплат, а работники частного сектора – 836 шекелей брутто годовых выплат.

Кроме того, "Гистадрут" дал согласие на отсрочку в расширении пенсионных налоговых льгот и отсрочку повышения зарплат в общественном секторе.

Вопросы отсрочки повышения минимальной зарплаты и замораживания индексации налоговых ступеней и пособий остаются на текущий момент открытыми.

Экономика
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