С 1 ноября заказ загранпаспорта онлайн подешевеет на 100 шекелей

1 ноября 2024 года вступит в силу зимний тариф обновления биометрических загранпаспортов при заказе онлайн.

Стоимость онлайн-заказа первого загранпаспорта или обновление существующего загранпаспорта для совершеннолетних составит 170 шекелей вместо 270 шекелей летом, а для военнослужащих – 85 шекелей вместо 135 шекелей.

Обновление потерянного или украденного загранпаспорта для совершеннолетних будет стоить 480 шекелей вместо 580 шекелей, а для военнослужащих – 395 шекелей вместо 445 шекелей.

Для несовершеннолетних заказ первого загранпаспорта или обновление существующего будет стоить 105 шекелей вместо 140 шекелей, а обновление потерянного или украденного – 260 шекелей вместо 295 шекелей.

Зимний тариф будет в силе до 28 февраля 2025 года.