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С 1 ноября заказ загранпаспорта онлайн подешевеет на 100 шекелей

время публикации: 29 октября 2024 г., 22:28 | последнее обновление: 29 октября 2024 г., 22:34
С 1 ноября заказ загранпаспорта онлайн подешевеет на 100 шекелей
Nati Shohat/Flash90

1 ноября 2024 года вступит в силу зимний тариф обновления биометрических загранпаспортов при заказе онлайн.

Стоимость онлайн-заказа первого загранпаспорта или обновление существующего загранпаспорта для совершеннолетних составит 170 шекелей вместо 270 шекелей летом, а для военнослужащих – 85 шекелей вместо 135 шекелей.

Обновление потерянного или украденного загранпаспорта для совершеннолетних будет стоить 480 шекелей вместо 580 шекелей, а для военнослужащих – 395 шекелей вместо 445 шекелей.

Для несовершеннолетних заказ первого загранпаспорта или обновление существующего будет стоить 105 шекелей вместо 140 шекелей, а обновление потерянного или украденного – 260 шекелей вместо 295 шекелей.

Зимний тариф будет в силе до 28 февраля 2025 года.

Экономика
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