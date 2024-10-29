Пассажиры жалуются, что "Эль-Аль" закрыл продажу билетов в Москву до конца года, рейсы отменяются

Авиакомпания "Эль-Аль" прекратила продажу билетов на рейсы "Москва-Тель-Авив" вплоть до конца 2024 года, и пассажиры сообщают, что их рейсы на середину ноября также отменены. Об этом сообщает во вторник, 29 октября, Telegram-канал "Новости авиации".

Напомним, ранее мы сообщали об отмене рейсов "Эль-Аля" из Москвы в Израиль и из Израиля в Москву до 7 ноября. Официально авиакомпания не публиковала даты отмененных рейсов, указав, что "часть рейсов отменена", а причиной назвала "операционные сложности".

Представительница "Эль-Аля" в беседе с редакцией Newsru.co.il сообщила: "Пассажиры, рейсы которых отменяются, получили и получат соответствующие сообщения, им будет позволено выбрать любой из устраивающих их вариантов альтернативных рейсов в дополнение к положенному им по закону". В опубликованном каналом "Новости авиации" официальном письме от московского представительства "Эль-Аля" указано, что билеты можно вернуть в связи с отменой рейсов и получить возмещение полностью.

Автор канала "Новости авиации" напоминает, что российская национальная авиакомпания "Аэрофлот" тоже не летает в Израиль: не исключено, что "операционные сложности" связаны именно с правилами паритета.