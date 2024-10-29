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Экономика

Минфин включит Крайот, Хайфу и всю Галилею в географию компенсаций бизнесам

время публикации: 29 октября 2024 г., 23:18 | последнее обновление: 29 октября 2024 г., 23:18
Минфин включит Крайот, Хайфу и всю Галилею в географию компенсаций бизнесам
Oren Cohen/Flash90

Министерство финансов представило финансовой комиссии Кнессета план выплаты компенсаций бизнесам в связи с ущербом от военных действий в сентябре-октябре 2024 года.

В рамках плана впервые право на выплаты получат бизнесы, расположенные в Крайот, Хайфе, Нижней и Центральной Галилеи, а также района а-Амаким.

Бизнесы в Кирьят-Бялике, Кирьят-Ате, Кирьят-Моцкине и Кирьят-Яме получат право на возмещение ущерба на основании потери оборота. Бизнесы в Кирьят-Шмуэле, Кирьят-Хаиме, Хайфе, Нижней и Центральной Галилеи и района а-Амаким смогут претендовать на возмещение части постоянных расходов

Экономика
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