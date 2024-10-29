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Экономика

Сбой в системе электронных платежей, подозрение на хакерскую атаку из-за границы

время публикации: 29 октября 2024 г., 11:54 | последнее обновление: 29 октября 2024 г., 11:57
Сбой в системе электронных платежей, подозрение на хакерскую атаку из-за границы
AP Photo/Manu Fernandez

Национальное управление кибербезопасности Израиля проверяет подозрения, что сбой в работе службы электронных платежей, наблюдавшийся утром 29 октября, стал результатом DdoS-атаки, вызвавшей перегрузку серверов.

Как сообщает новостная редакция "Кан", работу системы, через которую проходят платежи с помощью кредитных карт, удалось восстановить, отключив связь с заграницей. Это может быть свидетельством хакерской атаки.

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