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Экономика

Компании "Штраус" и "Вейлер" заплатят многомиллионный штраф за несанкционированное слияние

время публикации: 29 октября 2024 г., 15:24 | последнее обновление: 29 октября 2024 г., 15:24
Компании "Штраус" и "Вейлер" заплатят многомиллионный штраф за несанкционированное слияние
David Cohen/FLASH90

За нарушение закона о конкуренции компании "Штраус" и "Вейлер", осуществившие слияние без предварительного уведомления антимонопольного управления и без получения одобрения со стороны главы этого ведомства, заплатят крупные штрафы: 111 миллионов шекелей заплатит компания "Штраус", и около одного миллиона шекелей – компания "Вейлер".

Закон запрещает любые действия, связанные с полным или частичным слиянием компаний и корпораций, без разрешения надзорного органа. Компания "Штраус" – это публичная компания, которая занимается производством, продажей, маркетингом и распространением продуктов питания, один из доминирующих игроков рынка продуктов питания в Израиле, имеющий монополию на некоторых рынках в сфере продуктов питания.

Компания "Вейлер" – частная фирма, занимающаяся производством тофу и различных продуктов из тофу, до слияния со "Штраус", занимающей огромную долю молочного рынка в Израиле, "Вейлер" занималась также разработкой заменителей молока и молочных продуктов. "Штраус" пыталась прекратить эти разработки, поскольку была заинтересована в данном рынке, и добиться своего руководству "Штраус" удалось при помощи слияния с "Вейлер".

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