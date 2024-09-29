Пентагон заказал израильские системы "Игла дикобраза" в рамках помощи Украине

Израильская компания Elbit поставит системы активной защиты Porcupine Arrow ("Игла дикобраза") для вооружения боевых машин пехоты Bradley в рамках контракта с министерством обороны США.

Стоимость контракта с американской компанией General Dynamics Ordnance and Tactical Systems – 191,2 миллиона долларов. Как отмечает сайт Israel Defense, контракт заключен в рамках оказания военной помощи Украине.

Как следует из публикации, системы активной защиты Porcupine Arrow будут установлены только на новые БМП Bradley – для эксплуатации американскими военными, Украина получил старые машины. Однако финансирование этой сделки осуществляется из бюджета, выделенного на военную помощь Украине. В рамках этой инициативы армия США получит новые машины M2A4E1 Bradley, оснащенные системой Porcupine Arrow для замены старых машин M2A2 Bradley на вооружении армии США.

Помимо системы активной защиты Porcupine Arrow, новая БМП Bradley будет оснащена радиолокационными системами, способными обнаруживать и локализовать выпущенные по машине ракеты. Эти системы будут работать совместно с интегрированной системой оповещения, включающей датчики обнаружения лазерного излучения.