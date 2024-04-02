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Утвержден план расширения кибуца Реим. Автор плана погиб в "черную субботу"

время публикации: 02 апреля 2024 г., 19:34 | последнее обновление: 02 апреля 2024 г., 19:34
Утвержден план расширения кибуца Реим. Автор плана погиб в "черную субботу"
Yossi Zamir/Flash90

Управление планирования и застройки утвердило программу расширения кибуца Реим в окрестностях сектора Газы: в рамках программы расширения в Реим будут построены дома на 261 квартиру: 171 квартиру для семей и еще 90 квартир для молодежи, свежеприбывших жителей кибуца и иностранных работников.

Как сообщает сайт новостной службы 12 канала, программа предусматривает также расширение зоны занятости и строительство общественных зданий.

Готовивший эту программу архитектор Йорам Бар Синай был убит в "черную субботу" 7 октября в результате нападения террористов ХАМАСа на кибуц Беэри.

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