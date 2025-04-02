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Экономика

Магазинам запретили обуславливать оплату кредиткой покупкой на определенную сумму

Законы
Потребление
время публикации: 02 апреля 2025 г., 10:45 | последнее обновление: 02 апреля 2025 г., 10:45
Магазинам запретили обуславливать оплату кредиткой покупкой на определенную сумму
Nati Shohat/Flash90

В последний день сессии Кнессет утвердил в итоговом чтении законопроект депутата Элиягу Барухи ("Яадут а-Тора"), запрещающий обуславливать оплату кредитной картой покупкой товаров на определенную сумму.

Согласно новому закону, если предприятие принимает к оплате кредитные карты, оно обязано принимать их к оплате, даже если сумма покупки составляет один шекель.

Штраф за нарушение закона – от 7170 шекелей до 22530 шекелей, в зависимости от статуса нарушителя.

Законопроект был утвержден при поддержке Израильского потребительского совета.

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Бизнесам запретят обуславливать оплату кредиткой покупкой на определенную сумму