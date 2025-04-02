Магазинам запретили обуславливать оплату кредиткой покупкой на определенную сумму
время публикации: 02 апреля 2025 г., 10:45 | последнее обновление: 02 апреля 2025 г., 10:45
В последний день сессии Кнессет утвердил в итоговом чтении законопроект депутата Элиягу Барухи ("Яадут а-Тора"), запрещающий обуславливать оплату кредитной картой покупкой товаров на определенную сумму.
Согласно новому закону, если предприятие принимает к оплате кредитные карты, оно обязано принимать их к оплате, даже если сумма покупки составляет один шекель.
Штраф за нарушение закона – от 7170 шекелей до 22530 шекелей, в зависимости от статуса нарушителя.
Законопроект был утвержден при поддержке Израильского потребительского совета.