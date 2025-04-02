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Экономика

Израиль – 7-й по инвестициям в недвижимость в ЕС и 10-й по инвестициям в недвижимость в США

Недвижимость
Инвестиции
время публикации: 02 апреля 2025 г., 10:06 | последнее обновление: 02 апреля 2025 г., 10:06
Израиль – 7-й по инвестициям в недвижимость в ЕС и 10-й по инвестициям в недвижимость в США
Moshe Shai/FLASH90

Согласно отчету международной компании по управлению доходной недвижимостью JLL, в 2024 году израильтяне резко увеличили инвестиции в иностранную недвижимость. Причем увеличили инвестиции и институциональные инвесторы (пенсионные фонды, страховые компании и т.д.), и частные структуры.

Объем израильских инвестиций в недвижимость в Европейском союзе вырос за год на 78% до 2,33 миллиарда долларов. Этот прирост поместил Израиль на 7-е место среди стран, инвестирующих в европейскую недвижимость. Больше вкладывают только США и пять европейских стран – Франция, Великобритания, Швеция, Испания и Германия.

Объем израильских инвестиций в американскую недвижимость также вырос до 578 миллионов долларов, что позволило Израилю переместиться с 12-го места на 10-е, сообщает портал ynet. Крупнейшим инвестором в американскую недвижимость является Великобритания, за которой следуют Канада, Норвегия, Япония, Австралия, Германия, Бахрейн.

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