Intel анонсировал увольнение 15 тысяч работников

Корпорация Intel опубликовала финансовый отчет за второй квартал 2024 года, в котором официально сообщила о намерении уволить 15% штата (около 15 тысяч работников по всему миру) в рамках программы оздоровления.

По оценке руководства, это позволит сократить расходы на 10 миллиардов долларов. Большая часть увольнений будет осуществлена до конца года.

Доходы корпорации во втором квартале составили 12,8 миллиарда долларов, что на 1% ниже, чем в аналогичном квартале прошлого года, и ниже прогнозов аналитиков. Убытки корпорации во втором квартале составили 1,6 миллиарда долларов, что почти в четыре раза больше прогнозов аналитиков.

При этом компания прогнозирует, что показатели второго полугодия 2024 года также могут быть слабее прогнозов.

Напомним, что Intel является одним из крупнейших работодателей в Израиле. Штат Intel Israel – около 14 тысяч человек.