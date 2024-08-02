S&P предупредило инвесторов о росте вероятности "негативного геополитического сценария" для Израиля
Международное рейтинговое агентство S&P опубликовало коммюнике с предупреждением "о росте потенциала большого регионального конфликта в связи с ликвидацией лидеров "Хизбаллы" и ХАМАСа в Бейруте и Тегеране".
Аналитики агентства отмечают, что их базовый сценарий для экономики Израиля был основан на предпосылке, согласно которой Израилю удастся избежать расширения регионального конфликта.
В коммюнике подчеркивается, что на данный момент сложно достоверно спрогнозировать экономическое влияние расширения конфликта, однако очевидно, что оно приведет к дополнительной мобилизации резервистов и росту государственных расходов, и что в таком случае кредитный рейтинг Израиля может быть понижен еще раз.
Вместе с тем, в агентстве отмечают, что апрельская ракетная атака Ирана на Израиль в ответ на ликвидацию командира подразделения "Кудс" Саида Мусауи не повлекла за собой какого-либо существенного экономического ущерба.