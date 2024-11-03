Налог на покупку электромобилей вырастет в 2025 году с 35% до 83% от стоимости

В рамках нового бюджета на 2025 год предусматривается резкое повышение налогов на электромобили, отмена ранее запланированных льгот и послаблений и подготовка к введению нового налога на пробег. Все это приведет к повышению цен на электромобили на 25-40 тысяч шекелей уже в следующем году.

Как сообщает в воскресенье, 3 ноября, экономическое издание Bizportal, в результате изменений, предусмотренных бюджете 2025 года, электромобили станут дороже как при покупке, так и при эусплуатации. Прежде всего, будет повышен налог на приобретение электромобилей – и не с 35% до 45%, как планировалось ранее в рамках постепенного повышения налога, а сразу до 83%, то есть, приравняв к налогу на бензиновые.

Ранее специалисты полагали, что минфин все же воздержится от резкого повышения налога на покупку электромобилей, чтобы поощрять израильтян переходить на более экологичный вид транспорта, однако ускорит введение налога на пробег, который предполагается в размере 15 агорот за каждый километр пути. При среднем пробеге 12-15 тысяч километров в год это составит примерно 200 шекелей в месяц, или 2400 шекелей в год, а это существенный аргумент для сравнения экономической целесообразности покупки электромобилей в сравнении с бензиновыми автомобилями.

Однако поскольку введение налога на пробег оказалось сложно реализовать на практике ввиду отсутствия инструментов и технических систем для расчетов, минфин пошел по более простому пути и поднял налог на покупку. Налога на пробег тоже не получится избежать, его введение ожидается в 2026 году.

Кроме того, прекратится система государственного субсидирования создания зарядных станций по всей стране: таким образом государство сэкономит еще 100 миллионов шекелей. Результатом этого изменения станет тот факт, что в менее выгодных районах зарядные станции для электромобилей устанавливаться не будут, а значит, в этих районах люди воздержатся от приобретения электромобилей.

Ожидается и отмена скидки на регистрационные сборы для электроавтомобилей, в результате чего регистрационный сбор вырастет с 450 шекелей до 1800 шекелей.

Ожидается, что после повышения налога на покупку электромобилей цена на новые электромобили вырастет на 20-30%. Ожидается, что импортеры постараются ввезти как можно больше электромобилей до декабря, чтобы продавать их в первые месяцы 2025 года по старой налоговой ставке, но это сильно осложнено ввиду прекращения импорта автомобилей через Эйлатский порт из-за нападений хуситов, и значительного сокращения импорта автомобилей через порты Ашдода и Хайфы из-за ракетных обстрелов и пожароопасности скопления электромобилей в портах.