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Экономика

"Калькалист": в Израиле не осталось новых автомобилей дешевле 100 тысяч шекелей

Автомобили
Потребление
время публикации: 02 февраля 2025 г., 12:07 | последнее обновление: 02 февраля 2025 г., 12:07
"Калькалист": в Израиле не осталось новых автомобилей дешевле 100 тысяч шекелей
Noam Revkin Fenton/Flash90

В 2025 году в ассортименте израильских импортеров автомобилей не осталось моделей, которые стоили бы менее 100 тысяч шекелей.

Издание "Калькалист" отмечает, что с рынка исчезли последние модели, стоившие меньше 100 тысяч шекелей, такие как собиравшийся в Турции Hyundai i10, который попал под турецкое эмбарго против Израиля, и Mitsubishi Space Star, завоз которого в новом году прекратился.

Согласно изданию, основной причиной исчезновения "народных" моделей является ужесточение европейских требований к системам безопасности и к экологичности. Поскольку Израиль ориентируется на европейские стандарты, сюда больше нельзя ввозить автомобили в минимальной комплектации, за счет которой обеспечивалась низкая цена.

При этом импортируемые в Израиль электромобили не занимают нишу, которая освобождается автомобилями с двигателем внутреннего сгорания.

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