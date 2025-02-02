Торговые войны Трампа: израильский аспект

Подписанные президентом США Дональдом Трампом указы о введении таможенных пошлин на импорт канадской, мексиканской и китайской продукции в США дали старт возобновлению торговых войн.

Пока что эти войны напрямую Израиля не касаются, и если они не получат продолжения, то можно будет говорить лишь об их влиянии на израильскую экономику в долгосрочной перспективе, после того, как логистические цепочки выстроятся с учетом новых ограничений и станет ясно, какие израильские компании выпадут из них, а какие смогут встроиться.

Однако заявленный Трампом курс на сокращение внешнеторгового дефицита заставляет усомниться, что Израилю удастся избежать последствий торговых войн.

Стоит напомнить, что, когда в первую каденцию Трамп ввел пошлину на импорт металлургической продукции, Израилю не удалось получить исключения или послабления для четырех своих предприятий, которые потеряли из-за пошлины миллионы шекелей.

Очевидно, что экономические вопросы будут составлять и важную часть начинающегося сегодня визита в США премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу. Одной из тем, которую захочет поднять Израиль, является его исключение из указа об ограничении экспорта американских ИИ-технологий, опубликованного президентом Джо Байденом в последнюю неделю своей каденции. Также визит Нетаниягу должен дать старт переговорам о новой десятилетней программе американской военной помощи.

Скорее всего с американской стороны будет поднят вопрос о дисбалансе в американо-израильской торговле. Экспорт израильских товаров в США сильно превышает экспорт американских товаров в Израиль, и этот разрыв в последние годы стремительно растет.

Даже если речь не будет идти о целенаправленных мерах против Израиля, в новой администрации рассматривают возможность введения единых импортных пошлин для любого импорта. Поскольку на долю США приходится около 15% израильского экспорта товаров, любое введение пошлин (на данный момент между странами действует соглашение о свободной торговле, практически полностью отменившее пошлины) станет серьезным ударом для израильских производителей, значительную долю которых составляют малые и средние бизнесы.

Трамп ввел пошлины на товары из Мексики, Канады и Китая

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая.

Ранее в Белом доме предупреждали: президент 1 февраля распорядится о введении пошлин в 25% на товары, импортируемые из Мексики и Канады, и в 10% – из Китая.

Поводом для таких мер стало то, что эти страны, по мнению Трампа, недостаточно активно борются против ввоза в США наркотического вещества фентанила.

Советник Трампа по торговле Питер Наварро заявил CNN, что пошлины на энергоносители из Канады составят 10%, а не 25%, как на остальные товары. По его словам, пошлины в 10% коснутся всей канадской энергетики, в том числе нефти, газа, электроэнергии.

Ответные шаги Мексики, Канады и Китая

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о введении пошлины в размере 25% на товары, импортируемые из США, в ответ на аналогичный шаг со стороны администрации президента США Дональда Трампа по отношению к канадской продукции.

Указ о введении пошлин вступит в силу во вторник, 4 февраля, и будет касаться американских товаров на общую сумму 30 миллиардов канадских долларов (20,63 млрд долларов США). Три недели спустя охват пошлин расширится и будет касаться американских товаров на общую сумму 125 миллиардов канадских долларов (около 86 млрд долларов США).

Трюдо также призвал канадцев сократить потребление американских товаров и делать выбор в пользу местной продукции.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что приказала подготовить ответный пакет мер по защите мексиканских интересов, включающий как введение пошлин, так и иные шаги.

Министерство торговли КНР сообщило, что введение пошлин со стороны США является серьезным нарушением правил Всемирной торговой организации.