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Экономика

В ночь на 2 февраля на 11% вырастут цены на бензин

Цены
время публикации: 30 января 2025 г., 19:03 | последнее обновление: 30 января 2025 г., 19:03
В ночь на 2 февраля на 11% вырастут цены на бензин
Kobi Gideon / Flash90

Министерство национальной инфраструктуры и энергетики сообщило, что в феврале цены на автомобильное топливо вырастут на 11% по сравнению с январем. Новые цены вступят в силу в ночь на 2 февраля.

Стоимость литра бензина с октановым числом 95 составит 7,31 шекеля при самообслуживании. Стоимость обслуживания составит 24 агоры за литр.

В Эйлате на станциях самообслуживания стоимость бензина с октановым числом 95 составит 6,19 шекеля. Стоимость обслуживания составит 20 агарот.

Причина повышение стоимости бензина – рост цен на топливо на мировых рынках.

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