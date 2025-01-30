В ночь на 2 февраля на 11% вырастут цены на бензин

Министерство национальной инфраструктуры и энергетики сообщило, что в феврале цены на автомобильное топливо вырастут на 11% по сравнению с январем. Новые цены вступят в силу в ночь на 2 февраля.

Стоимость литра бензина с октановым числом 95 составит 7,31 шекеля при самообслуживании. Стоимость обслуживания составит 24 агоры за литр.

В Эйлате на станциях самообслуживания стоимость бензина с октановым числом 95 составит 6,19 шекеля. Стоимость обслуживания составит 20 агарот.

Причина повышение стоимости бензина – рост цен на топливо на мировых рынках.