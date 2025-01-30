В ночь на 2 февраля на 11% вырастут цены на бензин
время публикации: 30 января 2025 г., 19:03 | последнее обновление: 30 января 2025 г., 19:03
Министерство национальной инфраструктуры и энергетики сообщило, что в феврале цены на автомобильное топливо вырастут на 11% по сравнению с январем. Новые цены вступят в силу в ночь на 2 февраля.
Стоимость литра бензина с октановым числом 95 составит 7,31 шекеля при самообслуживании. Стоимость обслуживания составит 24 агоры за литр.
В Эйлате на станциях самообслуживания стоимость бензина с октановым числом 95 составит 6,19 шекеля. Стоимость обслуживания составит 20 агарот.
Причина повышение стоимости бензина – рост цен на топливо на мировых рынках.
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