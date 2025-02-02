x
02 февраля 2025
|
последняя новость: 22:05
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 февраля 2025
|
02 февраля 2025
|
последняя новость: 22:05
02 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Минобороны: в 2024 году на закупку вооружений и логистику было потрачено 220 миллиардов шекелей

Оборонка
Бюджет
Минобороны
время публикации: 02 февраля 2025 г., 21:45 | последнее обновление: 02 февраля 2025 г., 21:45
Минобороны: в 2024 году на закупку вооружений и логистику было потрачено 220 миллиардов шекелей
Yossi Zamir/Flash90

Министерство обороны Израиля сообщило, что в 2024 году им были заключены контракты на закупку оружейных систем, боеприпасов, амуниции, топлива и на логистику на общую сумму около 220 миллиардов шекелей.

В рамках проведения политики сокращения зависимости от иностранных поставок около двух третей из этой суммы, 150 миллиардов шекелей, пришлось на долю израильских предприятий. Около 40 миллиардов шекелей было потрачено на строительные проекты, как вдоль границ, так и на вражеской территории.

В частности, в Израиле был открыт новый завод по производству боеприпасов, созданы четыре новых производственных линии и расширены еще четыре производственные линии на существующих предприятиях.

С начала войны министерство обороны закупило для ВВС более 40 тысяч бомб и ракет.

Параллельно с местным производством имел место крупнейший в истории воздушный и морской мост поставок оружия и боеприпасов в Израиль из-за границы – 670 грузовых самолетов и 130 судов, доставивших для ЦАХАЛа более 50 тысяч тонн грузов, от ракет и бомб до машины скорой помощи и различного оборудования.

В министерстве обороны впервые за 25 лет было создано новое управление, отвечавшее за разработку автономных систем и систем искусственного интеллекта.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 19 января 2025

Текущая оценка стоимости войны – 150 миллиардов шекелей