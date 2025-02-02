Минобороны: в 2024 году на закупку вооружений и логистику было потрачено 220 миллиардов шекелей

Министерство обороны Израиля сообщило, что в 2024 году им были заключены контракты на закупку оружейных систем, боеприпасов, амуниции, топлива и на логистику на общую сумму около 220 миллиардов шекелей.

В рамках проведения политики сокращения зависимости от иностранных поставок около двух третей из этой суммы, 150 миллиардов шекелей, пришлось на долю израильских предприятий. Около 40 миллиардов шекелей было потрачено на строительные проекты, как вдоль границ, так и на вражеской территории.

В частности, в Израиле был открыт новый завод по производству боеприпасов, созданы четыре новых производственных линии и расширены еще четыре производственные линии на существующих предприятиях.

С начала войны министерство обороны закупило для ВВС более 40 тысяч бомб и ракет.

Параллельно с местным производством имел место крупнейший в истории воздушный и морской мост поставок оружия и боеприпасов в Израиль из-за границы – 670 грузовых самолетов и 130 судов, доставивших для ЦАХАЛа более 50 тысяч тонн грузов, от ракет и бомб до машины скорой помощи и различного оборудования.

В министерстве обороны впервые за 25 лет было создано новое управление, отвечавшее за разработку автономных систем и систем искусственного интеллекта.