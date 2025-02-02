Новая компания Аркадия Воложа намерена строить суперкомпьютер в Израиле
время публикации: 02 февраля 2025 г., 12:49 | последнее обновление: 02 февраля 2025 г., 12:49
продажи компании и снятия с него международных санкций создавший компанию Nebius, намерен создать крупную инфраструктурную базу ИИ-технологий в Израиле, где он проживает с 2014 года.
Как сообщает The Marker, компания Воложа собирается на базе одного из уже имеющихся в Израиле дата-центров создать "серверную ферму" с тысячами ИИ-чипов производства NVIDIA.
Кроме того, Nebius примет участие в тендере израильского управления инноваций по созданию нового суперкомпьютера. По условиям тендера, создатель суперкомпьютера должен будет предоставлять часть мощностей израильским компаниям и научным структурам по сниженным ценам.