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Экономика

Новая компания Аркадия Воложа намерена строить суперкомпьютер в Израиле

Технологии
ИИ
время публикации: 02 февраля 2025 г., 12:49 | последнее обновление: 02 февраля 2025 г., 12:49
Новая компания Аркадия Воложа намерена строить суперкомпьютер в Израиле
Image by Argonne National Laboratory

продажи компании и снятия с него международных санкций создавший компанию Nebius, намерен создать крупную инфраструктурную базу ИИ-технологий в Израиле, где он проживает с 2014 года.

Как сообщает The Marker, компания Воложа собирается на базе одного из уже имеющихся в Израиле дата-центров создать "серверную ферму" с тысячами ИИ-чипов производства NVIDIA.

Кроме того, Nebius примет участие в тендере израильского управления инноваций по созданию нового суперкомпьютера. По условиям тендера, создатель суперкомпьютера должен будет предоставлять часть мощностей израильским компаниям и научным структурам по сниженным ценам.

Экономика
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