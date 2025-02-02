СМИ: United Airlines вернется в Израиль в середине марта

Американская авиакомпания United Airlines возобновит полеты в Израиль с 18 марта, сообщает газета "Глобс" со ссылкой на источники в компании.

При этом официального заявления компания на текущий момент не делала, и продажа билетов на израильские рейсы еще не открыта.

До начала войны авиакомпания выполняла 28 рейсов в неделю в Израиль из Нью-Йорка, Сан-Франциск, Чикаго и Вашингтона.

Напомним, что компания Delta Airlines официально объявила о возобновлении полетов в Израиль из США с 1 апреля.