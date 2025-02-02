Канада и Мексика вводят ответные пошлин на американские товары, Китай жалуется в ВТО

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о введении пошлины в размере 25% на товары, импортируемые из США, в ответ на аналогичный шаг со стороны администрации президента США Дональда Трампа по отношению к канадской продукции.

Указ о введении пошлин вступит в силу во вторник, 4 февраля, и будет касаться американских товаров на общую сумму 30 миллиардов канадских долларов (20,63 млрд долларов США). Три недели спустя охват пошлин расширится и будет касаться американских товаров на общую сумму 125 миллиардов канадских долларов (около 86 млрд долларов США).

Трюдо также призвал канадцев сократить потребление американских товаров и делать выбор в пользу местной продукции.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что приказала подготовить ответный пакет мер по защите мексиканских интересов, включающий как введение пошлин, так и иные шаги.

Министерство торговли КНР сообщило, что введение пошлин со стороны США является серьезным нарушением правил Всемирной торговой организации.

Действия Оттавы, Мехико и Пекина стали ответом на подписание президентом США Дональдом Трампом указа о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая.

Ранее в Белом доме предупреждали: президент 1 февраля распорядится о введении пошлин в 25% на товары, импортируемые из Мексики и Канады, и в 10% – из Китая.

Поводом для таких мер стало то, что эти страны, по мнению Трампа, недостаточно активно борются против ввоза в США наркотического вещества фентанила.

Советник Трампа по торговле Питер Наварро заявил CNN, что пошлины на энергоносители из Канады составят 10%, а не 25%, как на остальные товары. По его словам, пошлины в 10% коснутся всей канадской энергетики, в том числе нефти, газа, электроэнергии, отмечает "Интерфакс".