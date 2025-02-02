СМИ: ведомство Маска получило доступ к конфиденциальным данным минфина США

Ведомство по повышению эффективности правительства США (DOGE), которым руководит миллиардер Илон Маск, получило доступ к конфиденциальным данным министерства финансов, включая системы платежей клиентов социального обеспечения и Medicare, сообщают The New York Times и AP.

Эта новость появилась после того, как исполняющий обязанности заместителя министра финансов Дэвид Лебрик ушел в отставку со своей должности в министерстве финансов США после более чем 30 лет службы. Издание The Washington Post 31 января сообщало, что Лебрик ушел в отставку после того, как Маск и DOGE запросили доступ к конфиденциальным данным министерства финансов.

Комментируя отставку Лебрика, Маск заявил: "Команда DOGE среди прочего обнаружила, что отвечающим за утверждение платежей официальным лицам в министерстве финансов США была дана инструкция всегда одобрять платежи, даже в том случае, если они были адресованы известным мошенническим и террористическим группировкам. За всю свою карьеру они буквально никогда не отклоняли платежи. Ни разу".

Маск не предоставил доказательств этого заявления.