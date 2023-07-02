Минобороны Израиля объявило о закупке еще 25 самолетов F-35

В воскресенье, 2 июля, министерство обороны Израиля объявило, что министр обороны Йоав Галант одобрил рекомендацию начальника генштаба Герци А-Леви, гендиректора минобороны Эяля Замира и командующего ВВС Томера Бара о приобретении еще десятков самолетов пятого поколения F-35 "Адир".

В США будут закуплены еще 25 самолетов F-35 производства Lockheed Martin Company. Таким образом, израильские ВВС по завершении сделки станут обладателями 75 самолетов этого типа.

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Сумма сделки, которую планируется заключить в ближайшие месяцы, – 3 миллиарда долларов.

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Ранее Израилем в США было заказано 50 самолетов F-35 с опцией на покупку еще 25 самолетов.

На текущий момент в составе ВВС ЦАХАЛа три эскадрильи F-35i – две боевые (140-я – "Золотой орел" и 116-я – "Львы Юга") и одна учебная (117-я – "Первая реактивная").

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Первая эскадрилья F-35i ("Адир"), 140-я эскадрилья "Нешер а-Захав" ("Золотой орел"), получила первые два самолета в декабре 2016 года, а в декабре 2017 была признана готовой к оперативной деятельности. С марта 2018 года эскадрилья принимает участие в нанесении ударов по иранским объектам в Сирии, первой в мире применив самолеты F-35 в боевых условиях.

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О создании второй эскадрильи боевых самолетов пятого поколения F-35i было объявлено 15 января 2020 года. Новая эскадрилья получила номер 116 и название "Арайот а-Даром" ("Львы Юга"). Первые два самолета новой эскадрильи прибыли в Израиль в ноябре 2019 года. Остальные поступят до 2024 года.

Планируется, что в итоге у ВВС Израиля будут три боевые эскадрильи F-35i.