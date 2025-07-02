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Экономика

Управление ценных бумаг завершило расследование подозрений на мошенничество на 1,6 млрд шекелей

Финансы
Мошенничество
время публикации: 02 июля 2025 г., 07:06 | последнее обновление: 02 июля 2025 г., 07:06
Управление ценных бумаг завершило расследование подозрений на мошенничество на 1,6 млрд шекелей
Photo by Miriam Alster/FLASH90

Израильское Управление рынка ценных бумаг сообщило о завершении расследования подозрений в привлечении средств мошенническим путем против владельцев инвестиционного фонда "Уэлтстоун", генерального директора Ярона Питаро, а также страховых агентов Илана Бен Ишая и Идана Каца.

Согласно сообщению, подозреваемые предположительно систематически использовали клиентскую базу страхового агентства "Нето" для продвижения среди тысяч клиентов агентства опасных альтернативных инвестиций в нарушение закона.

В общей сложности таким способом они привлекли 1,6 миллиарда шекелей, " используя личные доверительные отношения, которые агенты выстраивали с клиентами на протяжении лет, и систему стимулов с целью поощрения агентов привлекать инвесторов к этим инвестициям".

"Деятельность осуществлялась путем обмана инвесторов и представления ложных заявлений относительно конфликта интересов, в котором находились основные подозреваемые, рисков, связанных с инвестициями, фактического использования привлеченных средств", - говорится в сообщении.

На текущий момент результаты расследования переданы в государственную прокуратуру для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

В фонде "Уэлтстоун" подчеркивают, что он "действовал и действует исключительно в рамках закона, полностью сотрудничал со следователями и предоставил все запрошенные материалы".

Экономика
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