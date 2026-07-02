Китайский автопром занял 45% израильского рынка

В первой половине года в Израиле было поставлено около 177 тысяч единиц автотранспорта, на 10,7% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Вместе с тем, значительная часть прироста, судя по всему, связана с регистрацией большого количества автомобилей с "нулевым пробегом" на имя импортеров после того, как их не смогли продать за год с момента производства.

Из данных о регистрации транспортных средств следует, что китайская автомобильная промышленность продолжает быстро укреплять свои позиции на израильском рынке.

Поставки автомобилей китайского производства подскочили в первой половине года примерно на 72% и заняли беспрецедентную долю рынка – около 45% от общего объема поставок.

Китайские марки заняли шесть из десяти первых мест в таблице поставок, а марки группы Chery в одиночку заняли первое и второе места в таблице поставок, обойдя Toyota, Hyundai и Kia. Китайская группа Chery возглавила поставки в первой половине года с долей рынка в 23% от общего объема поставок.

67,1% поставляемых автомобилей пришлись на экологичный сегмент – электрические, подключаемые и обычные гибриды. При этом чисто электрические автомобили составили только 12,2%.