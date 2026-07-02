Google заплатит Евросоюзу $4,1 млрд за антимонопольные нарушения

Суд Европейского союза поставил точку в восьмилетней тяжбе между Европейской комиссией и корпорацией Google, отклонив апелляцию американской корпорации на решение о штрафе в размере 4,1 млрд евро в связи с антимонопольными нарушениями в сфере операционных систем для смартфонов.

В 2018 году Еврокомиссия оштрафовала Google на 4,34 млрд евро за соглашения, которые вынуждали производителей телефонов предустанавливать Google Search, браузер Chrome и магазин приложений Google Play на устройствах Android и не позволяли им использовать конкурирующие системы.

В 2022 году суд низшей инстанции снизил штраф до 4,1 млрд евро. Затем Google подал апелляцию в люксембургский Суд Европейского союза - высшую судебную инстанцию Европы.

«Апелляция, поданная Google и его материнской компанией Alphabet на решение Общего суда, отклонена, тем самым подтверждается штраф, наложенный за злоупотребление Google Search доминирующим положением в контексте операционной системы Android», - говорится в решении судей.

\Представитель Google заявил, что решение суда не учитывает инвестиции компании в обеспечение открытости, совместимости и бесплатности Android.

«В любом случае мы привели наши соглашения в соответствие с первоначальным решением еще в 2018 году и по-прежнему сосредоточены на дальнейших инновациях и открытости для наших пользователей, партнеров и разработчиков», - заявили в Google.