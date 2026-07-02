Инвестиции в израильские оборонные стартапы бьют рекорды

Отчеты за первую половину 2026 года по израильскому хайтеку свидетельствуют, что впервые за долгое время лидирующие позиции в нем начали занимать не кибербезопасность и программное обеспечение, а "глубокие технологии" – чипы, робототехника, медицинское оборудование и, в первую очередь, оборонные разработки. На "глубокие технологии" пришлись шесть из десяти крупнейших экзитов с начала года.

Согласно отчету IVC, стартап-компании в сфере оборонных технологий привлекли за полгода 846 миллионов долларов, практически столько же, сколько за весь 2025 год.

Общие отчеты свидетельствуют о хорошем состоянии израильского хайтека, по крайней мере внешне – за полгода было закрыто 43 экзита на 10 млрд долларов, на 19% больше чем год назад (без учета Wiz). Стартапы привлекли за первые шесть месяцев 7,6 млрд долларов инвестиций, на 52% больше, чем в прошлом году.

Вместе с тем, количество раундов финансирования во втором квартале снизилось до 86 – минимума с конца 2023 года, когда началась война после 7 октября. Деньги концентрируются во все более узком кругу компаний, и от этого сильнее всего страдают именно молодые стартапы: привлечение на ранних стадиях уменьшилось до 719 млн долларов за квартал, тогда как более зрелые игроки, напротив, собрали рекордные с 2022 года 2,05 млрд на поздних раундах.