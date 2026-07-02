Sony прекращает выпуск дисков для PlayStation

Корпорация Sony объявила о прекращении выпуска физических дисков с играми для приставки PlayStation c января 2028 года.

Согласно заявлению компании, начиная с этой даты новые покупки игр будут доступны только через магазин PlayStation Store и в цифровом формате в других магазинах.

"Это естественное направление для компании в плане адаптации к потребительским тенденциям", – говорится в заявлении компании.

Заявление PlayStation прозвучало через несколько дней после того, как Rockstar Games сообщила, что Grand Theft Auto VI, известная как GTA 6 – одна из самых ожидаемых игр последних лет, – будет распространяться исключительно в цифровом формате.