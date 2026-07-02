О развороте шекеля и о госстраховании от рэкета с оговоркой. Экономический обзор

О развороте шекеля после резкого укрепления. Почему минфин не хочет спасать крупный хайтек за счет бюджета. О госстраховке от рэкета, которая выглядит правильным шагом – но только на шесть месяцев.

Публикацию подготовил экономический обозреватель Newsru.co.il Михаил Шафранов.

Что стоит за ослаблением шекеля

За последний месяц шекель подешевел на 6%, что дало повод для заголовков, в которых израильская валюта названа "одной из самых слабых в мире" за указанный период. Заголовки говорят правду, но далеко не всю правду, поскольку эти 6% – откат после укрепления на 20% за предыдущий год, из которых на 10% за предшествовавшие два месяца.

Основной вопрос, обсуждавшийся в свете этого разворота – был ли предыдущий скачок шекеля краткосрочным эпизодом, после которого можно ждать дальнейшего ослабления до привычных уровней, или же речь идет лишь о технической коррекции и дальнейшего ослабления шекеля ждать не стоит.

Текущий откат от нижнего порога этого коридора обусловлен сочетанием нескольких факторов. Судя по последним данным Банка Израиля, одним из основных факторов стало завершение периода сокращения институциональными инвесторами своих валютных экспозиций, которые установились в районе 18-19% от портфелей. Именно процесс уменьшения экспозиций был основным драйвером укрепления шекеля, поскольку приводил к лавинообразной продаже валюты.

Лавину усиливали рост котировок на Уолл-стрит, увеличение разрыва в учетных ставках между Израилем и США, общее ослабление доллара, а также валютные потоки, которые приносили в страну хайтек и оборонная промышленность. В последний месяц три из этих дополнительных драйверов сменили направление. Уолл-стрит потерял несколько процентов стоимости от пиковых значений из-за корректировки курсов ИИ-корпораций и производителей чипов, доллар подрос на 2% по отношению к корзине мировых валют, а соотношение учетных ставок между Израилем и США сократилось и будет сокращаться дальше – Банк Израиля прогнозирует дополнительные снижения ставки, тогда как в ФРС заговорили о ее повышении из-за инфляции. Таким образом, из факторов, продолжающих действовать в сторону укрепления шекеля, остались только инвестиции в израильский хайтек и экспортные сделки израильской оборонной промышленности.

Большинство аналитиков сходятся на втором варианте, отмечая, что фактически шекель сейчас вернулся примерно в центр целевого диапазона новой реальности, рамки которого установились где-то между 2,8 и 3,1 шекеля, и будет торговаться в этом диапазоне в зависимости от совокупной направленности перечисленных выше драйверов. Рост котировок на Уолл-стрит будет толкать шекель вверх, задержка в снижении учетной ставки в Израиле – вниз и так далее, пока не появится новый фактор, способный привести к изменению реальности.

Этой позиции придерживаются и в министерстве финансов, представившем локальные программы помощи экспортерам (ускоренная амортизация инвестиций в новое оборудование) и стартапам на начальных этапах развития (дотации Управления инноваций) на сумму 1,6 млрд шекелей.

Вместе с тем, в правительстве в итоге решили отказаться от идеи разрешить транснациональным корпорациям платить налоги в долларах для ослабления шекеля, не став превращать отдельные решения по Wiz и Armis в общий механизм. Более того, в целом было решено пока воздержаться от вмешательства в этот сегмент хайтека. Вливание государственных средств в крупные международные корпорации потребовало бы гораздо больших сумм без какой-либо гарантии успеха, и в целом я склонен согласиться с этим подходом, особенно учитывая предвыборный период, а в ближайшие месяцы сосредоточил бы усилия на отслеживании ситуации и определении тех сегментов, которые не смогут выжить в новой реальности, чтобы помочь им перепрофилироваться.

Шести месяцев страховки недостаточно

По текущим оценкам, "избыточный" ущерб от криминала оценивается в 10-20 миллиардов шекелей в год, из которых до 3 миллиардов шекелей приходятся на ущерб от рэкета. Причем это уже давно проблема не только фермеров на периферии и арабских предпринимателей, ОПГ путем запугивания подрядчиков получают доступ к государственным проектам, в том числе – оборонным.

Банк Израиля на этой неделе провел специальное совещание, посвященное угрозе проникновения рэкета в банковский сектор и повторения сценария, приведшего к краху Торгового банка, когда сотрудница банка Эти Алон похитила 250 миллионов шекелей, чтобы покрыть долги своего брата из-за азартных игр.

Причем совещание было отнюдь не теоретическим: на нем обсуждались реальные случаи угроз сотрудникам банка с целью получить доступ к спискам клиентов с большими суммами на счетах, зарегистрировать счет на фиктивную компанию или не сообщать о подозрительной активности на счете. Одним из способов борьбы с этими явлениями, пока еще ограниченными, должен стать перенос доступа к некоторым видам операций исключительно в центральные отделения.

Также на этой неделе правительство утвердило предложение министра финансов Бецалеля Смотрича о запуске пилотного проекта по государственному страхованию жертв рэкета. Страховые компании в последние годы пришли к выводу, что рэкет из точечных инцидентов стал системной проблемой, и прекращают страховать предприятия от ущерба в результате рэкета. С этой проблемой сталкиваются целые районы и отрасли, и в первую очередь – транспортные, строительные и сельскохозяйственные компании Негева и Галилеи.

Пилотный проект с бюджетом 35 миллионов шекелей является попыткой минфина решить эту проблему и обеспечить возмещение ущерба бизнесам, пострадавшим от рэкета после запуска проекта, при условии, что они подадут жалобу в полицию.

Оценивать разрушенные склады и сожженные автобусы поручено оценщикам компенсационного фонда Налогового управления, которые обычно заняты оценкой ущерба от ракетных обстрелов и стихийных бедствий. Не думаю, что в минфине закладывали в это решение символизм, но он получился красноречивым: организованная преступность отныне проходит по той же ведомственной статье, что война и землетрясение.

Однако у этого проекта имеется одна существенная проблема – он заявлен всего на полгода, после чего пожаловавшиеся рискуют опять остаться без страховки и поддержки государства один на один с теми же рэкетирами, которые в лучшем случае сядут на год-другой в тюрьму, а в худшем – отделаются штрафом и общественными работами.

Стоит отметить, что в минфине вообще не хотят заниматься этим страхованием, считая, что проблему должны решать правоохранительные органы, и пилотный проект – это шаг вперед.

Министерства юстиции и строительства постепенно тоже принимают решения о лишении лицензий и доступа к господрядам для строительных подрядчиков и охранных фирм, уличенных в связях с ОПГ. Только на этой неделе лицензий лишились три "охранных" фирмы, служивших ширмой для рэкета.

Несмотря на очевидную активизацию государственных структур, до комплексного подхода, необходимого для борьбы с рэкетом, пока еще далеко. Опыт итальянцев показывает, что компенсационные фонды для жертв рэкета работают только в сочетании с реальными тюремными сроками для вымогателей, конфискацией их имущества и сильной программой защиты свидетелей. Не стоит брезговать и опытом Японии, положившей конец рэкету как массовому явлению, возложив на глав ОПГ гражданскую ответственность за преступления, совершаемые их подчиненными, и криминализировав сам факт сотрудничества бизнеса с рэкетирами.

Правда и итальянцам, и японцам для получения результатов понадобился не один год последовательной работы. В Израиле же пока государство просит бизнесмена проявить храбрость навсегда, обещая взамен прикрытие на шесть месяцев.