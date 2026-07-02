x
02 июля 2026
|
последняя новость: 09:17
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
02 июля 2026
|
02 июля 2026
|
последняя новость: 09:17
02 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

"Эльбит" набирает 2000 сотрудников

Рынок труда
Оборонка
время публикации: 02 июля 2026 г., 08:04 | последнее обновление: 02 июля 2026 г., 08:04
"Эльбит" набирает 2000 сотрудников
Chaim Goldberg/Flash90

Израильский оборонный концерн "Эльбит Маарахот" существенно расширяет производственные и опытно-конструкторские мощности как в Израиле, так и за рубежом.

Концерн сообщил о намерении до конца года нанять 2000 новых работников в дополнение к 2000, которые были уже наняты за последний год.

По словам главы "Эльбита" Бецалеля Мехлиса, концерн продвигает существенное расширение локальных производственных мощностей, в том числе на площадке компании в Рамат-Бека, с целью увеличить темпы производства боеприпасов и снизить зависимость от зарубежных поставщиков.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 12 июня 2026

"Эльбит" создает в Германии СП по производству барражирующих боеприпасов для Бундесвера
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 26 мая 2026

"Эльбит" модернизирует армию одной из стран Европы за 1,4 млрд долларов