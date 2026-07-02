"Эльбит" набирает 2000 сотрудников

Израильский оборонный концерн "Эльбит Маарахот" существенно расширяет производственные и опытно-конструкторские мощности как в Израиле, так и за рубежом.

Концерн сообщил о намерении до конца года нанять 2000 новых работников в дополнение к 2000, которые были уже наняты за последний год.

По словам главы "Эльбита" Бецалеля Мехлиса, концерн продвигает существенное расширение локальных производственных мощностей, в том числе на площадке компании в Рамат-Бека, с целью увеличить темпы производства боеприпасов и снизить зависимость от зарубежных поставщиков.