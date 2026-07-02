Минфин согласился немедленно перевести минобороны 15 млрд шекелей

Министерства финансов и обороны достигли значительного прогресса в переговорах по оборонному бюджету, в котором образовался разрыв в размере 40 миллиардов шекелей между заложенным в законе и требованиями ЦАХАЛа.

Как сообщает портал Ynet, на первом этапе ЦАХАЛу немедленно перечислят 15 миллиардов шекелей. Оставшаяся сумма – около 25 миллиардов шекелей – будет переведена в течение года частями, в соответствии с фактическими темпами исполнения бюджета и договоренностями между двумя ведомствами.

В министерстве обороны согласились на этот вариант после того, как минфин пригрозил в противном случае продвигать повышение НДС на 4,5%.

Бюджетный разрыв образовался в результате ряда военных событий, не заложенных в первоначальном планировании. В частности, речь идет о войне против Ирана, которая продлилась значительно дольше первоначальных оценок, о затяжной кампании в Ливане, о масштабном призыве резервистов и о срочной необходимости пополнить запасы боеприпасов, перехватчиков и средств ведения боевых действий, истощившиеся в ходе боев.

В министерстве обороны заявляют, что перевод 15 миллиардов шекелей даст ЦАХАЛу передышку и позволит удовлетворить наиболее неотложные нужды.

Средства будут направлены в первую очередь на восстановление оперативной готовности армии, пополнение запасов перехватчиков и боеприпасов для всех родов войск, восстановление средств и техники, истощившихся в ходе войн, а также на инвестиции в авиационные платформы, средства мобильности для сухопутных сил и морские платформы.

Одновременно были достигнуты договоренности и по вопросу многолетней программы наращивания военной мощи ЦАХАЛа, оцениваемой примерно в 350 миллиардов шекелей на предстоящее десятилетие.

Министерство обороны получило бюджетное обязательство примерно на половину этой суммы – дополнительно около 10 миллиардов шекелей в год.

Помимо этого, в силе осталась сделка на закупку двух эскадрилий истребителей моделей F-15IA и F-35I "Адир" объемом около 40 миллиардов шекелей, согласованная примерно год назад.

Самолеты, как ожидается, поступят на вооружение ВВС в течение следующего десятилетия и постепенно заменят устаревшие машины, однако на данном этапе не предназначены для увеличения численного состава ВВС.