Великобритания ввела санкции против иранца за дестабилизацию ситуации в Израиле и других странах

Служба по применению финансовых санкций Великобритании (OFSI) и казначейство (HM Treasury) расширили санкции против Ирана, включив в них одну организацию и трех физических лиц.

В "черный список" включено подразделение 700 сил "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции, которое занималось разработкой и планированием "дестабилизирующих действий" на территории Соединенного Королевства.

Кроме того, санкции, включающие запрет на въезд в страну и заморозку активов, были введены в отношении Бехнама Шахрияри, которого обвиняют в деятельности по дестабилизации ситуации в Израиле, Ираке, Йемене и Ливане.

Санкционные ограничения также введены в командира одного из подразделений КСИР Хамида Фазели, а также Абдольфатаха Анвазиана. Про последнего говорится, что он был во влечен во враждебную деятельность правительства Ирана.